Prokuratūra tiesai nodod krimināllietu par apģērbu zādzību vairāk nekā 150 000 eiro vērtībā

Saskaņā ar apsūdzību četras personas vienojušās grupā izdarīt zādzību lielā apmērā no kādas automašīnas, kas pārvadāja zināma uzņēmuma apģērbus no noliktavas uz uzņēmuma veikaliem dažādos tirdzniecības centros Rīgā.

Zādzība tika veikta no kastēm, uz kurām bija drošības lentas, kas zādzības brīdī tika pārgrieztas. Lai slēptu nozieguma izdarīšanu, drošības lentas tika aizlīmētas un atlikusī kastē esošā prece tika nogādāta uz uzņēmuma veikaliem.

Apsūdzībā norādīts, ka kopā tika nozagta prece 150 817 eiro apmērā. Turklāt, saskaņā ar apsūdzību, divi no apsūdzētajiem vienojās ar vēl vienu apsūdzēto nozagto preci realizēt speciāli šim nolūkam atvērtā veikalā, sapludinot to ar citām precēm un tādejādi slēpjot to patieso izcelsmi. Kopumā tika realizēta noziedzīgi iegūtā manta vairāk nekā 115 000 eiro apmērā.