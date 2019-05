Kivičs atklāj, kādēļ sastrīdējies ar Skulmi abu pusgada kopābūšanas jubilējā

Abi 9. maijā atzīmēja to, ka pusgadu jau ir attiecībās, taču priecīgo notikumu aizēnoja strīds. Kā atzīst Kivičs, tieši viņš bijis šī konflikta iniciators.

"Es vakar apvainojos uz Lieni, jo viņa sēž baseinā, kur ir plus 28 grādi, gaisa temperatūra plus 30 grādi, un drebinās. Es teicu, ka tas nevar būt nopietni, bet viņa apgalvo, ka viņai ir auksts. Tad mēs sastrīdējāmies. Es teicu: "Bļāviens, ko tu tēlo, ka ir auksti plus 30 grādos?!" Bet viņai vispār ir kaut kādas jocīgas attiecības ar ūdeni," rezumēja mūziķis.