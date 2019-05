Nav noteiktu mērķu

Iespēju pārpilnība

Šis nenoliedzami ir lielo iespēju laiks. Īpaši tā šķiet gados jauniem cilvēkiem – visapkārt ir dažādi kārdinājumi un piedāvājumi, taču liela daļa no tiem prasa arī zināmus finansiālos ieguldījumus. Tomēr ne viss no tā ir patiešām vajadzīgs.

Dārgas izklaides

Gados jauniem cilvēkiem īpaši patīk izklaides un laika pavadīšana kopā ar draugiem. Tas ir lieliski, taču arī tas var būt viens no iemesliem, kādēļ naudu iekrāt neizdodas – sevišķi, ja cieņā ir izklaides, kas prasa ievērojamus naudas līdzekļus. Tādēļ gan nav viss savs brīvais laiks jāpavada mājās, taču saruna ar draugiem par to, ka vēlies iekrāt naudu kādam Tev svarīgam mērķim var nest ļoti labu rezultātu.

Nav plāna neparedzētām situācijām

Neplānotas situācijas un izdevumi ir normāla ikdienas sastāvdaļa. To zina ikviens, taču daudziem tieši šis aspekts ir viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem ceļā uz iekrājuma veidošanu un citu finansiālo mērķu sasniegšanu. Lai no tā izvairītos, ir vērtīgi ar tādām situācijām rēķināties. Viens no variantiem ir veidojot budžeta plānu, tajā iekļaut arī šādu sadaļu – finanses neparedzētiem izdevumiem. Tāpat var veidot atsevišķu uzkrājumu tieši šādu situāciju risināšanai, piemēram, ik mēnesi tam atvēlot konkrētu naudas summu.