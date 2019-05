Neatkarīgi no tā, dodaties uz vietējo muzeju vai citu valsti, ceļošana ir pilna ir iepirkšanās iespējām. Lai izvairītos no tā, ka izklaide pārvēršas nemitīgā naudas prasīšanā, ir vērts atgādināt bērniem, lai paņem līdzi makus un iepērkas apdomīgi. Tādā veidā arī māja būs mazāk pārpildīta ar suvenīriem.

Piemēram, uzsākot jaunu mācību gadu, skolas somu nopērk vecāki, taču, ja bērns to sabojā un nepieciešama jauna, tad viņam to jāiegādājas pašam. Ja bērnam ir vajadzīgs laiks, lai iekrātu vajadzīgo naudas summu, viņš var izmantot kādu no senākajām somām vai aizņemties to no brāļa, māsas vai drauga.