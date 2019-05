Starp kurām Zodiaka zīmēm nevar pastāvēt romantiskas attiecības?

Auns un Vēzis

Šīs attiecības nekad nebūs līdzsvarotas. Auns ir egoistiska un pašcentrēta Zodiaka zīme, savukārt jūtīgais Vēzis vēlās, lai par to parūpējas un to uzklausa. Šajā attiecības viens no iesaistītajiem vienmēr būs upura lomā.