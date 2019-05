Lidmašīnas pilots Austrālijā nolido 40 minūtes bezsamaņā

Kāds pilots Austrālijā stažēšanās lidojuma laikā 40 minūtes atradies pie lidmašīnas stūres bezsamaņā. To, ka kaut kas nav kārtībā, fiksējuši sakaru centra darbinieki, kad vīrietis nav atbildējis ar to kontaktēšanās centieniem, vēsta portāls "The Independent".