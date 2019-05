Krievija atstāj sausā Čehiju; ASV pagarinājumā uzveic Somiju

Jau pirmajā minūtē somus pārspēja Breidijs Šei, kurš bija precīzs no zilās līnijas, bet perioda vidū pēc Džonija Gudro metiena ripa no somu hokejista slidas atrada ceļu vārtos. Perioda pēdējā minūtē somi vienus vārtus atguva, no asa leņķa amerikāņus pārspējot Harri Pesonenam. Otrā perioda beigās Somijas jau izlīdzināja rezultātu, ar zibenīgu metienu vairākumu realizējot Niko Ojameki.