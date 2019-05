Ko darīt ar apmatojumu, vai drīkst mīlēties? Neērtie jautājumi pirms dzemdībām

Ne tik tālajos padomju laikos, kad sieviete pārbijusies kā diegs tika atvesta uz dzemdību namu, medmāsa viņai lika atgulties un paplest kājas. Bruņojusies ar baltu putainu šķīdumu un skuvekli, viņa bez liekām ceremonijām ķerās pie darba un noskuva apmatojumu no sievietes intīmās zonas.

Jāteic, ka tolaik tikai retā vaksēja un piepucēja "to vietiņu", kur nu vēl pilnībā atbrīvoja no apmatojuma. Toreiz modes žurnālos par bikini zonas vaksāciju Brazīlija, PlayBoy, G vai sfinksa stilā nerakstīja.

Tomēr, ja sieviete ir radusi likvidēt apmatojumu, tā teikt, atbrīvoties no "visa dzīvnieciskā", grūtniecības laikā puncim augot lielākam, viņa vienkārši vairs nespēj piekļūt savai sievišķības teritorijai.

Kāda mana draudzene tik ļoti uztraucās par to, kā izskatīsies uz dzemdību galda, ka pirms dzemdībām aizskrēja uz salonu pārliecināties, vai kāda spalviņa nav palikusi uz kājām, un veikt pedikīru.

Lieki piebilst, ka viņas vīrs un mamma no uztraukuma tikmēr gandrīz trieku ķēra. Savukārt cita paziņa - lauku sieva, kura laida pasaulē piekto bērnu, uz dzemdībam ieradās tieši no kūts, kur bija nogājuši ūdeņi, un nekreņķējās, par to ne nieka.