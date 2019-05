Vilki ir nesavtīgāki nekā suņi, atklāj zinātnieki

Ja tu meklē vārdu, kas varētu aprakstīt tavu suni, tad nesavtība noteikti nederētu, jo pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā " PLOS ONE ", zinātnieki secinājuši, ka suņu nesavtība un pašaizliedzība ir krietni pārspīlēta.

Pētījuma autori saka: šis atklājums liecina par to, ka savas kooperatīvās tendences ir patiešām mantojuši no vilkiem, nevis ieguvuši tās, biedrojoties ar cilvēkiem, kas arī bija viena no hipotēzēm.