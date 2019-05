Zviedrijas un Kanādas hokejisti izcīna uzvaras PČ mačos

Labu pamatu uzvarai kanādieši ielika jau pirmajā periodā, kad divu minūšu laikā ar vārtu guvumu izcēlās uzbrucējs Mantā un aizsargs Nērss. Pirmo vārtu autors ripu vārtos raidīja ar spēcīgu metienu no distances, bet Nērsam atlika vien pielikt nūjas lāpstiņu, lai ripu raidītu tukšos vārtos, jo līdz tam Francijas izlase aizsardzība tika sarauta gabalos ar vairākām piespēlēm kanādiešu izpildījumā.

Spēles 16.minūtē pēc lieliskas Šona Kuturjē piespēles no aizvārtes 3:0 panāca Sirelli, bet francūži nenokāra galvas un spēja atspēlēt divus vārtus, trešā perioda vidū panākot 3:2. Otrajā vārtu guvumā lielisku presingu kanādiešu aizsardzības zonā veica Rešs, viņam izdevās pārtvert ripu un, izslidojot no aizvārtes to raidīt vārtu devītniekā. Kanādieši īsi pēc tam atguva divus vārtus un nodrošināja uzvaru mačā.