Pētījums: Nacionālā koncertzāle 15 gadu laikā tautsaimniecībā sniegtu 107,6 miljonu eiro pienesumu

Pienesumu valsts budžetā rada pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi no ieguldījumiem koncertzāles būvniecībā, kā arī to ietekme uz iekšzemes kopproduktu, attiecīgi radot kopējos potenciālos ieņēmumus 10,1 miljonu eiro apmērā.

Pētījumā secināts, ka starp koncertzāles pasākumu apmeklētājiem, kas būtu aptuveni 150 000 cilvēku gadā, aptuveni 12,5% būtu tūristi no Latvijas, 12,5% - ārvalsti no ārvalstīm, bet 75% būtu vietējie iedzīvotāji no Rīgas un Pierīgas. Savukārt no starptautisko konferenču apmeklētājiem - aptuveni 73 500 cilvēkiem gadā - 25% būtu vietējie, bet 75% - ārzemju delegāti. Dažādus citus pasākumus, piemēram, korporatīvos pasākumus koncertzālē gadā apmeklētu 126 500 cilvēki.