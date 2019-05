Igors Linga par cilvēku emigrēšanu no Latvijas: Mēs dodamies projām, jo netiekam galā ar sevi

"Ja šķiršanās ir bijušas vairākas, tad vajag pieiet pie spoguļa un kārtīgi paskatīties uz sevi. Daudzi cilvēki aizbrauc no Latvijas, jo domā, ka Spānijā, Austrālijā un Taizemē ir daudz foršāk. Jebkurā valstī, kurā tu atrodies, nomainās tikai vieta un telpa. Vispirms ir jātiek galā ar sevi. Nevajag laimi meklēt citos. Varbūt tas arī ir iemesls, kādēļ mēs dodamies projām, jo netiekam galā ar sevi. Tā ir sava veida bēgšana. Bēgot no realitātes, kāds sāk spēlēt spēļu automātus, lietot narkotikas vai arī ļoti daudz strādāt. Tie cilvēki netiek galā ar sevi, bēg no jautājumiem un atbildēm," tā Linga.