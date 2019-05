Tallinā aukstasinīgi nošautas kaijas. Asiņojošie putni atstāti mētājamies uz ielas

Piektdien, 17. maijā, Igaunijas Ornitoloģijas biedrība no kāda aculiecinieka saņēmusi briesmīgas fotogrāfijas - aukstasinīgi nošautas kaijas. Viena, kas noasiņo turpat uz ielas Tallinā, kamēr otra sašauta, perējot olas ligzdā. Aculiecinieks zinājis teikt, ka kaijas netālu no viņa darbavietas un no to nāves vietas ir perējušas olas jau gadiem, vēsta ziņu portāls "Postimees".