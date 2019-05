ASV kāds divgadīgs zēns bez ūdens un pārtikas mežā pavada četras dienas

Zēna tēvs stāsta, ka bērns no mājām pazuda svētdien, 12. maijā. Sākumā tēvs domāja, ka viņa dēls ir nolaupīts, jo bērns nebija atstājis nekādas pēdas vai norādes, kur varējis doties. Vēlāk viņš vērsies pēc palīdzības policijā.

Tikai ceturtajā meklēšanas dienā glābēji vietējā mežā izdzirdējuši klusas bērna raudas, kas nākušas no kādas bedres. Raugoties tuvāk, glābēji atraduši pazudušo Kenetu. Vini izgatavojuši grozu ar virvēm, un ar to palīdzību puiku no bedres izvilkuši.