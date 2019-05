Vailders ar nokautu pirmajā raudā aizstāv WBC čempiona jostu

"Bija daudz naida un vārdu, tam visam šodien nākot no manis ārā. Kad pirmo reizi viņam iesitu ar labo roku, viņa ķermeņa valoda uzreiz mainījās," pēc uzvaras teica Vailders.

Pašlaik 33 gadus vecais Vailders uzvarējis 41 no 42 cīņām, 40 dueļus noslēdzot ar nokautu. Tikmēr viņa vienaudzis Brīzīle uzvarējis 20 no 22 cīņām, 18 no tām noslēdzot ar nokautu.