Briedis atsācis sadarbību ar savu pirmo treneri Čerņigovu

"Mairim ieplānoti septiņi sparingpartneri, bet varētu būt, ka pievienosies vēl astotais. Šoreiz par sparinga partneriem nevaram sūdzēties, jo ir atbraukuši labi bokseri. Vairums no viņiem gan vēl tikai pie mums brauks," stāstīja Zeps.

Visi sparingpartneri šoreiz ir no ārzemēm. Tāpat nelielas izmaiņas notikušas Brieža treneru kolektīvā.

"Šajā jautājumā panācām kompromisu. Ja Krievijā varētu dabūt labus sparingpartnerus, par to varētu padomāt, bet realitātē nav, pie tam viņiem jābūt kreiļiem. Turklāt vest sparingpartnerus no Eiropas uz Krieviju ir praktiski sarežģīti. Latvijā ir viss zināms, te var aizvadīt visproduktīvāko sagatavošanās posmu, ja laikapstākļi to atļauj. Un tie atļauj," atzīmēja Zeps.