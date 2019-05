"Apollo" nesen ziņoja , ka Igaunijas galvaspilsētā Tallinā atmaskota pornoindustrija kādā dzīvoklī, kas izmantots tiešsaistes pornogrāfijas filmēšanai. Tomēr netālu no trokšņainā pilsētas centra pilsētā Piritā jau gadu darbojas līdzīgs projekts ar daudz lielāku vērienu, vēsta ziņu portāls "Postimees".

“Viena savrupmāja, 30 modeles, 40 kameras, skaistas meitenes. Tiešraide no guļamistabas, dušas un vannas. Seksīgas atrakcijas un ballītes visu diennakti!” teikts video pieteikumā, kas pieejams vietnē “Youtube”, aicinot visus interesentus sekot līdzi projektā iesaistīto modeļu gaitām.

Skandalozais projekts tika oficiāli sākts pērnā gada vasarā, taču pirmās modeles uz to pārvācās maijā. Vasarā namam Tallinas līcī uz jahtas tika nofilmēta reklāma, un, kamēr biznesam jau tā veicas labi, mājas īpašnieki kaļ vērienīgus plānus projekta paplašināšanai.

Viens no galvenajiem nama sponsoriem ir pasaulslavenais pornogrāfijas portāls "Redtube". Ja viss notiks saskaņā ar plānu, konkrēto biznesu Igaunijā ir plānots attīstīt arī citās tāda veida mājās.

Projekta mājaslapā ir paskaidrots, ka tiešsaistes pornogrāfijas revolucionāri vēlas netālu no Tallinas izveidot pornocentru, kur tiks ierīkota profesionāla porno studija un SPA pakalpojumi pieaugušajiem 750 kvadrātmetru platībā. Īsāk sakot, koncepcija būs tā pati, bet ar lielākiem resursiem – 40 kameru vietā 200, daudz lielāka platība un vairāk modeļu.

Šā gada laikā namā jau ir dzīvojušas neskaitāmas porno modeles, kurām ir vairāk nekā simts tūkstoši sekotāju sociālajos tīklos. Slavenākās no tām, piemēram, Bekija Holta, ir starptautiski pazīstamas pornoaktrises un "Playboy" modeles, taču namā dzīvo arī erotiskās modeles un pornoaktrises, kuras nav tik atpazīstamas.

Starp 30 modelēm atrodas visu vecumu sievietes - jaunākā no tām ir 19 gadus veca, bet vecākajai ir 47 gadi. Dažas no modelēm namā uzturas pāris dienas, savukārt citas tur dzīvo vairākus mēnešus. Pēc mājas īpašnieku teiktā, rindā uz filmēšanos projektā gaida vairāki desmiti sieviešu.

Saskaņā ar apgabala krimināllietu departamenta vadītājas Urmetas Tambri teikto, policija kontrolē savrupnama darbību. Pagājušajā gadā tajā tika atrastas piecas britu meitenes un viena sieviete no Rumānijas, taču policijas reida laikā visas sievietes brīvprātīgi izlēma palikt mājā un neviens, pēc sieviešu vārdiem, viņām nav darījis pāri.

Policija vairākkārt ir informēta par trokšņiem, kas nāk no konkrētā nama, un devusies uz to ieviest kārtību.

Kā norāda Tambri, konkrētajā namā norisinās sekss tiešsaistē, kas nav aizliegts ar likumu, ja neviens to nav uzspiedis un ar to nenodarbojas nepilngadīgie, līdz ar to mājas darbība var oficiāli turpināties.