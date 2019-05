Islandi varētu sodīt par Palestīnas karoga vicināšanu Eirovīzijā

A post shared by HATARI (@hatari_official) on May 18, 2019 at 4:37pm PDT

Jaunākā Madonnas albuma "Madame X" dziesmas "Future" pirmatskaņojuma laikā, skanot rindām “Not everyone is coming to the future / Not everyone is learning from the past” ("Ne visi sasniedz nākotni, ne visi mācās no pagātnes"), diviem no pavadošajiem dejotājiem uz muguras bija redzami Izraēlas un Palestīnas karogi. Abi dejotāji, kuri uz skatuves bija apkampušies, bija redzami vien mirkli, taču tūlīt izraisīja milzu reakciju sociālās saziņas tīklos. Mēģinājumu laikā šāda politiska elementa Madonnas šovā nebija, tāds arī nebija atļauts, jo Eirovīzijas organizatori uzsver, ka Eirovīzija ir no politikas brīvs notikums.