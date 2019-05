Tiesa sāks skatīt "Rīgas satiksmes" "nanoūdens" krimināllietu

Apsūdzības izvirzītas pēc Krimināllikuma 177 .panta trešās daļas par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, par ko draud brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, pēc 195. panta trešās daļas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kas veikta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, par ko paredzēta atbildība ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, kā arī pēc Krimināllikuma 318.panta trešās daļas par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, ja šīs darbības izraisījušas smagas sekas, par ko draud brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.