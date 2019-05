"X Faktora" zvaigzne piedzīvojusi redzes zudumu un pārvietojusies ratiņkrēslā

Japāna noteikti ir zeme,kur tu vari aizlidot kaut 100 reizes, un katru reizi Tevi pārsteigs. Nevaru izteikt vārdos, cik ļoti man ir paveicies! Katrs darbs un laiks, ko ieguldīju beidzot nāk atpakaļ. Kura ir tava sapņu zeme?🌎🌍🌏 #japan

A post shared by HAIJIMA MUSIC Official (@alise_haijima) on May 16, 2019 at 2:41am PDT