Ostapenko pieļauj daudz kļūdas un zaudē titulētajai Azarenkai

Līdz ar to šī turnīra 2017.gada čempione Ostapenko jau otro gadu pēc kārtas cietusi neveiksmi pirmajā kārtā. Viņa par to nopelnīja desmit WTA ranga punktus.

Ostapenko šī spēle sākās ļoti pateicīgi, jo Azarenka jau pirmajā geimā pieļāva divas dubultkļūdas, kas Latvijas tenisa zvaigznei maču ļāva iesākt ar "sauso" breiku. Tiesa, uzreiz nākamajā geimā ar to pašu atbildēja Ostapenko, jo viņa pamanījās pieļaut pat trīs dubultkļūdas, tādējādi rezultātam kļūstot neizšķirtam 1-1. Latvijas tenisiste gan spēlēja sev ierasti agresīvajā manierē un, servējot pretiniecei, no 15:30 spēja panākt breikbumbu, kas tika arī izmantota. Turpmākajos pāris geimos abas tenisistes turpināja cīnīties tāpat, jo ceturtajā geimā Ostapenko atkal pieļāva divas dubultkļūdas, bet Azarenka izmantoja sniegtās iespējas, geimam noslēdzoties ar breiku.

Pirmā seta astotajā geimā Ostapenko bija ļoti tuvu tam, lai beidzot nosargātu savu servi, jo viņa bija vadībā ar 40:30, tomēr tad viņa pamanījās pieļaut kārtējo dubultkļūdu, bet turpinājumā Azarenka spraigā cīņā tika kopumā pie trim breikbumbām un izmantoja pēdējo no tām, rezultātam kļūstot 4-4. Pirmā, kura nosargāja savu servi, bija tieši baltkrieviete, kura sagaidīja pretinieces kļūdu, iesitot bumbiņu tīklā, un geimu noslēdza ar "eisu", pirmo reizi šajā mačā panākot sev vadību. Beigās Azarenka pārliecinoši lauza Ostapenko servi un panāca 6-4.

Par spīti vienai iegūtai breikbumbai, Ostapenko nespēja ar panākumu sākt otro setu, tomēr otrajā geimā viņa beidzot nosargāja savu servi, bet pēc tam to atņēma Azarenkai, tādējādi izvirzoties vadībā ar viena breika pārsvaru. Atšķirībā no pirmā geima Latvijas tenisistei šo pārsvaru izdevās noturēt, lai gan pēc kārtējās Ostapenko dubultkļūdas sestajā geimā baltkrieviete panāca 40:30. Breikbumu viņa gan neizmantoja, jo Latvijas sportiste nospēlēja pārliecinoši, uzvarot divās izspēlēs pēc kārtas.

Tomēr astotajā geimā Azarenka lauza Ostapenko servi. Lai arī Latvijas tenisiste to iesāka ar uzvarētu izspēli, pašas kļūdas lika viņai zaudēt trīs izspēlēs pēc kārtas, pretiniecei beigu beigās panākot 4-4. Nākamajā geimā Baltkrievijas sportiste izmantoja savas serves priekšrocības, neļaujot Ostapenko uzvarēt nevienā izspēlē. Līdz ar to viņa bija nonākusi vairs tikai viena uzvarēta geima attālumā no triumfa visā mačā.