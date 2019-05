Ar vīrusiem piebāzts klēpjdators kā mākslas darbs pārdots izsolē par vairāk nekā 1,3 miljoniem ASV dolāru

Ķīniešu mākslinieks Guo Oduns radīja šo mākslas darbu ar nosaukumu "The Persistence of Chaos" ("Haosa neatlaidība") kā simbolu vienam no pasaules visbiedējošāko draudu veidiem.

Tomēr tā atmiņā ir ielādēti seši bīstamākie datorvīrusi: "I LOVE YOU" no 2000. gada, "Sobig" no 2003. gada, "MyDoom" no 2004. gada, "DarkTequila" no 2013. gada, "BlackEnergy" no 2015. gada, un bēdīgi slavenākais no visiem – divus gadus vecais izspiedējvīruss "WannaCry".