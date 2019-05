"Raptors" cer uz spēlētāju pieredzi cīņā pret čempioniem "Warriors"

"Mēs zinām, ka viņi ir spēcīgi uzbrukumā, bet fakts, ka to apzināmies, jau ļoti daudz mums palīdz," sacīja Ibaka. "Reizēm ir grūti, kad nezini, kā pretinieks spēlē, un, ja pret "Warriors" paļaujies uz to, ka spēles gaita pati atrisinās visu, viņi tevi par to smagi sodīs."