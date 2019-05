Dzelzceļa projektu "Rail Baltica" Rīgā par 430,5 miljoniem būvēs Beļģijas kompānija un SIA "ReRe Būve"

"Eiropas dzelzceļa līniju" pārstāvji norādīja, ka ar "Besix ReRe Group" noslēgtajā līgumā ir apvienotas prasības objekta projektēšanai un būvniecībai, un to parakstot, konkursa uzvarētājs apņēmās veikt pilnīgu būvprojekta izstrādi un saskaņošanu, kā arī būvdarbus, uzņemoties pilnu atbildību par projekta realizāciju. Šī projekta finansējumu 81-85% apmērā nodrošina Eiropas Savienības (ES) infrastruktūras savienošanas instruments, bet atlikušo daļu - Latvijas valsts budžeta līdzekļi. ES atbalsta saņēmējs un projekta īstenotājs ir Satiksmes ministrija. Projekta īstenošana notiks kārtās.

"Besix ReRe Group" projektēšanu un būvdarbus veiks, pamatojoties uz metu konkursā izvēlēto risinājumu. Tas ir arhitektu biroja "PLH Arkitekter" sadarbībā ar "Cowi" (Dānija) izstrādātais stacijas un tā apkārtnes attīstības projekta mets, kas ietver 2,6 kilometrus garu Eiropas sliežu platuma dzelzceļa posmu Rīgā no Lāčplēša ielas līdz Jelgavas ielai, sešus jaunus dzelzceļa pārvadus pār Lāčplēša, Dzirnavu, Prāgas, Maskavas, Mūkusalas un Jelgavas ielu, kā arī jaunu vienu kilometru garu tiltu pār Daugavu un mazo Daugavu. Izstrādātais projekts paredz esošā uzbēruma vietā posmā no autoostas līdz "Stockmann" universālveikalam un no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas līdz Elizabetes ielai izveidot estakādi, pa kuru turpmāk organizēt dzelzceļa satiksmi. Gājēju ērtībām tiks izbūvēti gājēju ceļi zem platformām. Rīga tiks arī pie jaunas ielas: tiks savienota Elizabetes iela ar Timoteja ielu.