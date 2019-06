Nedēļas nogalē Rīgā tiks noteikti vērienīgi satiksmes ierobežojumi velomaratona dēļ

No šodienas plkst. 18 līdz 2. jūnija plkst. 20 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, un 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē - starp Bīskapa gāti un Poļu gāti.

Tāpat no plkst. 17 līdz 2. jūnija plkst. 20 transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalās posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē starp Bīskapa gāti un Poļu gāti un Citadeles ielas posmā no Torņa ielas līdz Pils laukumam.