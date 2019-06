Početino dod mājienu, ka vārētu palikt pie "Hotspur" stūres

"Kad kaut ko tādu pieredzi, tad gribas to atkārtot. Ceru, ka vēl nākotnē varēsim ko tādu paveikt. Viss atkarīgs no darba, ticības un komandas būvēšanas. Ceru, ka drīzumā varēsim to atkārtot," pēc mača kanālam "BT Sport" teica Početino, kurš regulāri saistīts ar pārcelšanos uz kādu naudīgāku un ambiciozāku klubu.