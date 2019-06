Valsts prezidenta vēlēšanu aizkulises: Gobzems grib dibināt partiju un sarīkot referendumu par tautas vēlētu prezidentu

Pirmoreiz mūsu jaunais prezidents publiski kandidēja uz šo amatu 2007. gadā. Tomēr valdošā koalīcija izvirzīja Valdi Zatleru. Četrus gadus vēlāk Levits atkal bija potenciālo kandidātu sarakstā. Par prezidentu deputāti ievēlēja Andri Bērziņu no ZZS. Tuvojoties 2015. gada prezidenta vēlēšanām, Levita vārds izskanēja arvien biežāk. Jūtot sabiedrības atbalstu, Nacionālā apvienība viņu izvirzīja oficiāli, ZZS pieteica Vējoni. Aizkulišu sarunās tika rēķināts, ka neviens no viņiem negūs vajadzīgo balsu skaitu. Levitu no kandidēšanas mēģināja atrunāt.