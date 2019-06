Popzvaigznei Šakirai jāstājas tiesas priekšā par nodokļu nemaksāšanu

Lai gan prokuratūra uzstāj, ka dziedātāja nodokļus Spānijā nav maksājusi no 2011.līdz 2014.gadam, lai gan dzīvoja valstī, tiesāta viņa tiks tikai par laika posmu no 2012.līdz 2014.gadam, jo par 2011.gadu ir iestājies noilgums.

Mūziķe, kuras skaņdarbos jūtama latīņu un arābu ritmu, kā arī rokmūzikas ietekme, ir viena no lielākajām latīņamerikāņu zvaigznēm. Visā pasaulē par hitiem kļuvušas tādas viņas dziesmas kā "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever" un "Waka Waka (This Time for Africa)".