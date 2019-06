Tiesa atstāj spēkā lēmumu par Zolitūdas traģēdijas lietā apsūdzētā Gulbja sertifikāta anulēšanu

Saskaņā ar apgabaltiesas konstatēto no Gulbja veiktās ekspertīzes atzinuma redzams, ka tas ir uz vienas A4 lapas bez datuma. Tajā uzskaitīti četri dokumenti, kuri tikuši iesniegti ekspertīzei. Tālāk teikts, ka par iesniegtajiem materiāliem īpašu piezīmju nav. Slēdziens -

"iesniegto būvprojektu rekomendēju apstiprināšanai (realizācijai)". Gulbis slēdzienu apliecinājis ar savu parakstu. No šā teksta nav saprotams, kā eksperts nonācis pie gala slēdziena, konstatēja Senāts. Nav arī norādes, ka eksistē citi dokumenti, kuros Gulbis būtu ietvēris kādus aprēķinus.

Līdz ar to nav iespējams pārliecināties, kā Gulbis nonācis pie pozitīva atzinuma, skaidroja Augstākā tiesa.

Senāts uzsver, ka neatkarīgi no tā, vai Gulbja rīcībā bija vai nebija visa būvprojekta būvkonstrukciju sadaļas dokumentācija, kā arī neatkarīgi no tā, vai ekspertīze tika veikta pilnīgi vai nepilnīgi izstrādātam būvprojektam vai tā sadaļai, galvenais Gulbim adresētais pārmetums pamatoti saistāms ar to, ka ekspertīze veikta nekvalitatīvi.