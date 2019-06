Video: sociālais eksperiments - kā bērni uztver drošības riskus sabiedriskajā transportā?

Eksperiments sākās ar stāstu, ka paredzēts doties ekskursijā, taču pirms skolēni iekāpa Rīgas satiksmes autobusā, uz diviem krēsliem tika atstāti mobilie telefoni. Daļa no bērniem, pamanot atstātās mantas, uzrunāja klases audzinātāju, lūdzot padomu, ko ar šīm mantām darīt.

Līdzās skolēniem, kas iekāpa autobusā, atradās arī maskējies Rīgas pašvaldības policijas darbinieks, kurš no bērnu mugursomām izņēma dažādas skolas lietas. Dažas no tām pat karājās ārā no neaizvērtām mugursomām.