Stojanovičs pauž gandarījumu par talantīgā Ontužāna sniegumu treniņos

"No katras spēles vēlos paņemt maksimumu - cīnīsimies, lai uzvarētu. Esam reālistiski un redzam to vietu, kur esam, tomēr ar katru spēli vēlamies arī progresēt. Futbolisti pamazām sāk apgūt tehniskās un taktiskās lietas," preses konferencē ceturtdien teica Stojanovičs. "Izraēlai ir vairāki labi spēlētāji, kuri bijuši komandās, kur strādājuši mani kolēģi. Tāpēc man ir šāda tāda informācija. Komanda labi spēlē pārejās un pretuzbrukumos. Mēģināsim gūt priekšrocības no pretinieku vājajām vietām. Nevaru izcelt kādu no viņu spēlētājiem. Mums būs jātiek galā ar vairākiem futbolistiem, nevis tikai vienu."