Raidījums: Stradiņa slimnīcā izglābts 13 gadus vecs zēns no asinsizplūduma smadzenēs

"Viņam bija samērā neliels veidojums, sastāvošs no patoloģiskiem asinsvadiem, kas radīja neiroloģiskus traucējumus un draudēja ar plīsumu un asinsizplūdumu," pastāstīja Neiroķirurģijas klīnikas vadītājs Egils Valeinis.

"Atverot galvaskausu un smadzenes, to veidojumu neredz, viņš ir nedaudz zem smadzeņu garozas. Tāpēc mums vajag to GPS jeb neiro navigāciju, lai to atrastu," raidījumam skaidroja raidījumam Valeinis.