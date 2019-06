Policija nošķir meitu no mātes, kurai izelpā konstatē vairāk kā četras promiles alkohola

Pirmajās sarunas minūtēs, likumsargiem kļuva skaidrs, ka neviens no dzīvoklī esošajiem pieaugušajiem nav skaidrā.

'Es pieņēmu lēmumu bērnu šķirt no ģimenes. Sastādīju protokolu par to, ka izņemu bērnu no ģimenes. Tāpēc, ka māte atrodas tādā stāvoklī, ka nevar pieskatīt bērnu. Māte, mūsu klātbūtnē vairākkārt kliedza uz bērnu, pat draud nogalināt," lēmumu pamatoja policists.