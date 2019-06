Bārtija kronēta par pārsteigumiem pilnā "French Open" čempioni

Bārtija kļuvusi par pirmo austrālieti kopš 1973.gada, kura triumfējusi Francijas atklātajā čempionātā. Kā pēdējā to pirms 46 gadiem paveica leģendārā Margareta Korta.

Tikmēr vien 19 gadus vecā Vondrušova bija tikai otrā tīne pēdējo 12 gadu laikā, kura spējusi kvalificēties sacensību finālam. Iepriekš to paveica Serbijas tenisiste Anna Ivanoviča 2007.gadā.

Šī gada Francijas atklātā čempionāta sieviešu fināls gan uzskatāms par negaidītu, jo pirms tam no turnīra izstājās vairākas favorītes, piemēram, pasaules pirmā rakete Naomi Osaka no Japānas, pērn par čempioni kļuvusī rumāniete Simona Halepa un WTA ranga otrās vietas īpašniece Karolīna Plīškova no Čehijas.