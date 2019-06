Porziņģa treneris Kārlails: Rīgā notiekošā nometne jauniešiem jāizmanto lietderīgi

Svētdien ar svinīgu pasākumu tika atklāta 18."Basketball Without Borders Europe 2019" talantu nometne, kas pirmo reizi notiek Rīgā.

"Nometnes tiek rīkotas kopš 2001.gada un šajā laikā 60 dalībnieki iekļuvuši NBA klubos - tātad jums priekšā ir izcila iespēja. Izmantojiet to lietderīgi - komunicējiet ar visiem, iemācieties kaut ko jaunu, iegūstiet vērtīgas prasmes un zināšanas," nometnes atklāšanā teica Kārlails.

"Šī ir lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi, gan iepazīstoties ar jauniešiem no citām valstīm, gan iemācoties daudz jauna no treneriem un NBA spēlētājiem," uzsvēra viens no nometnes direktoriem, Pasaules Basketbola treneru asociācijas prezidents Patriks Hants.