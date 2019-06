Vai deputāti ierobežos piekļuvi amatpersonu deklarācijām? Turpinās diskusijas par grozījumu izstrādi

Proti, daļai amatpersonu iestādes vadītājs turpmāk izvēlētos, kam ir vērts un kam nav vērts sniegt deklarāciju. Tāpat no deklarāciju iesniegšanas varētu atbrīvot, piemēram, Ārstu biedrības, Arhitektu savienības locekļus, kas pilda arī atsevišķas valsts funkcijas.

Savukārt Valsts ieņēmumu dienests likumprojekta izstrādē iesaistījās ar priekšlikumu deklarāciju publiskošanai noteikt piecu gadu termiņu, lai aizsargātu personu datus. Vispārīgā datu regula gan to nemaz neprasa.

Vairāki deputāti tagad runā par to, ka no interneta būtu jāizņem tikai mirušo nevis visu amatpersonu deklarācijas.

Jaunās konservatīvās partijas līdere Juta Strīķe iesniedza priekšlikumu, ka deklarācijas no publikas acīm pazustu piecus gadus pēc tam, kad amatpersona aiziet no darba. Viņas partijas biedrs un par likumprojektu atbildīgās Saeimas komisijas priekšsēdētāja biedrs Budriķis gan pieļauj, ka piecu gadu termiņu vispār no priekšlikumiem svītros, bet likuma gala redakciju viņš nav gatavs prognozēt.