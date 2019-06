Raidījums: Lielākā daļa "Latvijas dzelzceļa" lokomotīvju iznomātas ar Uģa Magoņa sievu saistītai firmai

Uzņēmums iegādājās piecas vai četras lokomotīves, bet vairāk nepirka, jo tas biznesam bija pārāk riskanti, to raidījumam atzina "Baltijas tranzīta servisa" valdes priekšsēdētājs Ivars Sormulis. "Mēs tādus lielus riskus nevaram uzņemties, jo blakus mums tomēr ir - un arī šeit - tāda nestabilitāte ar tranzītu. Redzot, ka Krievijas ostas attīstās, nav tik liela stabilitāte, lai varētu ilgtermiņa milzīgas investīcijas ieguldīt," viņš teica.

Šāda modeļa un vecuma lokomotīve maksā vidēji divus miljonus eiro. "Latvijas dzelzceļa" koncernā ar kravu pārvadājumiem nodarbojas uzņēmums "LDz Cargo". No 11 tikai četras lokomotīves nomā "LDz Cargo", bet septiņas - "Baltijas tranzīta serviss". Par katru lokomotīvi "LDz ritošā sastāva serviss" no abiem iekasē līdzīgu nomas maksu - no 200 000 līdz 300 000 eiro gadā.