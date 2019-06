Jods un radiācija. Kāpēc Černobiļas upuriem bijā jādzer joda tabletes?

Īsā atbilde ir tāda, ka jodam nav nekāda tieša antiradiācijas efekta, tomēr tas var sniegt netiešu aizsardzību. Jods neatvaira uz cilvēku lidojošos neitronus un neaizvāc radioaktīvos putekļus no dzeramā ūdens. Tas vienkārši izmaina to, kā uzvedas organisms, kad tas ir pakļauts radiācijai, vēstīts izdevumā "Live Science".

Parastos apstākļos jods organismam ir ļoti nepieciešams, īpaši vairogdziedzerim, kas bez šā elementa nevar saražot vajadzīgos hormonus. Cilvēkiem, kuriem organismā trūkst joda, ir palielināts vairogdziedzeris, savukārt maziem bērniem joda trūkums organismā var pat izraisīt intelektuālu atpalicību. Lielākajā daļā pasaules jods tiek pievienots galda sālim, lai izvairītos no tādām problēmām.

Bet, kad urāna atomi kodolreaktora kodolā tiek sašķelti, tie sadalās mazākos atomos, no kuriem nozīmīgākais ir jods-131.

Atšķirība starp jodu-127 un jodu-131 ir maza, proti, vien četri neitroni. Bet jods-131 ir radioaktīvs, izraida neitronus no sevis un strauji sabrūk. Tā pussabrukšanas periods ir tikai astoņas diennaktis. Cilvēka organisms nespēj noteikt atšķirību starp abiem joda izotopiem, tāpēc vairogdziedzeris absorbēs tikpat daudz radioaktīvā joda, cik parastā. Kad tas būs izdarīts, radioaktīvais jods paliks organismā un izstaros radiāciju, bojājot cilvēka DNS.

Uzņemot lielu daudzumu vienkāršā joda, teorētiski tiek "pabarots" vairogdziedzeris un vēlāk, kad tajā nonāk jods-131, tas vairs to neabsorbē.

Tomēr ir jārīkojas ātri. Jods-131 ir ārkārtīgi "mobils" savā vidē. Šī viela nonāk ūdenī, no kura to uzņem augi, bet vēlāk - dzīvnieki. Kad radioaktīvais jods ir nonācis vidē, no tā ir ļoti grūti tikt vaļā, līdz tas ir sabrucis.