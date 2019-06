Slovēnijas izlases treneris: Latvijas izlase ir parādījusi, ka spēj demonstrēt kvalitatīvu futbolu

"Tas ir perfekti, ka ar Latviju varēsim spēkoties jau uzreiz pēc mača Klāgenfurtē - mūsu mērķis ir skaidri zināms, neatkarīgi no tā, cik punktu ir mums vai pretiniekiem. Uzdevums ir iegūt pozitīvu rezultātu," Slovēnijas Futbola federācija citē Keka teikto.

"Mums par Latviju ir pietiekami daudz informācijas, turklāt redzējām spēli pret Izraēlu. Ne viss ir atkarīgs no konkrētiem futbolistiem, bet gan no komandas snieguma, cīņasspara, agresijas un drosmes," pauda Keks, vēloties no savas komandas agresīvu sniegumu.