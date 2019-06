Pārsvarā pie stūres alkohola reibumā tiek pieķerti gados jauni vīrieši

No CSDD datiem arīdzan uzskatāmi redzams, kurās vecuma grupās ir vispārgalvīgākie braucēji, un tie ir vīrieši vecumā no 18 līdz 39 gadiem. Jo īpaši direkcijas statistika izceļ vīriešus vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem izelpā konstatētās alkohola koncentrācijas daudzums ir no 0,2 līdz 0,5 promilēm. Iemesli, kādēļ cilvēki šādā stāvoklī sēžas pie stūres, nav precīzi zināmi, taču skaitļi liek domāt, ka tie ir gados jauni vīrieši, kuri domā, ka "vienu jau var" un "es taču esmu pietiekami izgulējies".