Brīvrunas cīņā "Štuka par bazaru" uzvarējis Abra

Ir!! Vakar izcīnīju uzvaru "Štukā par bazaru". Sajūtas ir grūti aprakstāmas, bet, bez šaubām, labas! Paldies visiem, skatītājiem, kas atbalstīja, pasākuma dalībniekiem un @ghettogames par pasākuma organizēšanu. Vakar jutu to radošo impulsu un varu sacīt, ka šis ir tikai sākums! Seko līdzi jaunumiem, tie noteikti būs! Paldies un peace out, Abra #ghetto #Stukaparbazaru #lessgo #karstskarsts

