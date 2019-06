"Ar aizvadīto sezonu esmu apmierināts!" Kurucs par debijas sezonu NBA

"Cik no preses saprotu, "Nets" mēģina iegūt vienu no līgas zvaigznēm Kairiju Ērvingu, jo nesen komanda ir šķīrusies no pāris spēlētājiem, lai atbrīvotu vietu algu griestos. Šobrīd gaidu, kad mediji ieliks jaunas ziņas, jo pašam būs interesanti paskatīties, kas notiks vasarā," par komandas aktivitātēm spēlētāju piesaistē stāstīja latvietis. "Komanda ir mainījusies pilnībā, jo, noslēdzot līgumu ar kādu zvaigzni, būs jāatbrīvojas no citiem spēlētājiem. Komandai jau ir pievienojies Taurīns Prinss no Atlantas "Hawks", arī viņš ir jauns spēlētājs, tāpēc būs interesanti uzspēlēt kopā."