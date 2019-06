Stenlija kausa vērtīgākais hokejists O'Reilijs: Bērnības sapnis ir piepildījies

"Nespēju to izskaidrot. Sajūtas ir tādas, it kā šī būtu videospēle. Jau kopš bērnības sapņoju, ka fotogrāfiem pozēšu ar Stenlija kausu rokās un to pacelšu. Mēs pamatīgi šo nosvinēsim," uzsvēra Šens, kurš izcēla O'Reilija sniegumu. "Viņš nesa komandu uz saviem pleciem. Viņš ticēja, ka mēs varam to paveikt, mēs visi tam ticējām."