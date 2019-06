Izpildi testu un laimē biļetes uz Eda Šīrana koncertu!

Britu dziesminieks Eds Šīrans ir ne tikai viens no veiksmīgākajiem mūsdienu dziesmu autoriem, bet arī ārkārtīgi pieprasīts izpildītājs - patlaban Šīrans ir viens no top māksliniekiem pasaules mūzikas industrijā.

Viņa 2017. gada martā iznākušais trešais studijas albums "÷ (Divide)" pārliecinoši kļuvis par aizvadītā gada vispārdotāko ierakstu pasaulē. Līdz šodienai pārdots vairāk nekā 15,5 miljoni albuma kopiju un tas joprojām dominē ļoti daudzu valstu mūzikas topos. Arī albuma ievērojamākie hiti - "Shape of You" (multiplatīns 32 valstīs un visu laiku visvairāk Spotify atskaņotā kompozīcija), "Castle on the Hill", "Galway Girl", "Perfect" un "Happier" - turpina savu uzvaras gājienu pie klausītājiem.