"Esmu pilnībā atlabis no traumas!" Porziņģis par gatavošanos jaunajai sezonai

Porziņģis aizvadītajā nedēļā bija viens no "Basketball Without Borders" (BWB) nometnes dalībniekiem, kurā vienkopus pulcējās 16 līdz 17 gadus veci talanti no visas Eiropas, bet pagājušajā nedēļā noslēdzās arī paša basketbolista organizētā nometne Liepājā. "Ir patīkamas sajūtas pēc Liepājas nometnes - izdevusies nedēļas nogale," sacīja latvietis. "Nometne bija labi noorganizēta, un visi dalībnieki darbojās ar lielu degsmi. Bija prieks dot iespēju jaunajiem Latvijas basketbolistiem sevi pierādīt."

Savukārt BWB nometnē, kas norisinājās Rīgā no 9. līdz 12.jūnijam, Porziņģis bija pieaicināts kā viens no NBA pārstāvjiem, lai pamācītu jaunajiem censoņiem basketbola spēles nianses. "Rīgas nometne bija labi noorganizēta, tajā piedalījās talantīgākie Eiropas jaunie basketbolisti, un ticu, ka daudzi no viņiem nākotnē spēlēs augstā līmenī," iespaidos dalījās sportists. "Tā man bija laba pieredze, un ceru, ka nākotnē izdosies atvest vēl kādu BWB nometni uz Rīgu, lai arī zinu, ka viņiem noteikti ir paredzētas vēl citas norises vietas. Ja man būs iespēja, ko iespaidot, centīšos to atkal atvest uz Latviju."