Paņem savu suņuku līdzi uz darbu! Anglijā atzīmēs "Take your dog to office" dienu

Lielbritānijā 21. jūnijā oficiāli tiks svinēta diena, kad ikviens biroja darbinieks aicināts uz darba vietu ņemt līdzi savu mīluli - suni. Šo dienu sauc "Paņem savu suni uz ofisu diena" ("Take your dog to office day"), vēsta britu medijs "Mirror".