Jonass Ķeguma posma kvalifikācijā ierindojas sestajā vietā

"Zelta zirga" trasē Ķegumā ātrākais kvalifikācijā bija nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kuram sekoja Jonasa komandas biedrs Armīns Jasikonis no Lietuvas un šveicietis Arno Tonuss.

Jau no paša kvalifikācijas brauciena Jonass izvirzījās vadībā, izveidojot gana drošu pārsvaru no tuvākajiem sekotājiem. Tomēr ar laiku latvietis tika notverts - viņu apsteidza Herlingss un uzreiz pēc tam arī Tonuss un Jasikonis. Jonass tādējādi īsā laikā bija atkritis uz ceturto vietu, bet beigās viņš atkāpās vēl par pāris pozīcijām un beigās bija sestais, no pirmās vietas atpaliekot par 22 sekundēm.