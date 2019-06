"Vēlos revanšu pret Briedi!" Glovackis vīlies par cīņas iznākumu

"Kā gan man justies pēc kaut kā tāda, kas notika Rīgā? Situācija ir slikta, un arī skumja, jo tā tam nevajadzēja būt. Par to visu biju ļoti dusmīgs. Ko gan vairāk varu teikt?" jautāja Glovackis, kurš tikai daļēji atceras, kas ringā noticis otrajā un trešajā raundā.

"Pēc tam, kad Briedis iesita ar elkoni, man bija ļoti grūti. Pēc otrā raunda man ausīs pamatīgi zvanīja, bet to, kas notika pēc tam, es neatceros. Žoklis vēl joprojām sāp pamatīgi. Šeit nav nekā uzjautrinoša. Nevaru muti atvērt plaši un pat nevaru normāli parunāt."

"Nevainošu Briedi notikušajā, ja viņš beigās kļūs par supersērijas čempionu un aizvadīs ar mani atkārtotu cīņu. Es to ļoti vēlos," uzsvēra Glovackis.

"Tas bija viegls sitiens pa pakausi, tam norisinoties cīņas karstumā, turklāt ar dūri, nevis elkoni. Nenoliedzu to. Zinu, ko izdarīju, bet iepriekš vēl nekad nebiju pieredzējis, kad kāds atbild tā, kā to darīja Briedis. Izjutu to uz savas ādas. Atkārtošos vēlreiz - vēlos revanšu," kaujiniecisks bija Glovackis.