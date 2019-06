Laulāto nāves pabalstu dēļ seniori precas divreiz biežāk

CSP ieskatā, šādu pieaugumu veicināja grozījumi likumā "Par valsts pensijām", ar kuriem noteikts, ka mirušā laulātais ir tiesīgs saņemt 50% no mirušā laulātā pensijas gadu pēc laulātā nāves.

Pērn laulību noslēdza 1054 vīrieši un 791 sieviete vecumā no 60 gadiem. No visiem gada laikā laulātajiem 7,1% bija seniori. Piemēram, 2015. gadā seniori veidoja 3,8% no kopējo gada laikā laulāto skaita.