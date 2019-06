"AS Roma" leģenda Toti pamet darbu kluba administrācijā

Toti aizpērn lika punktu savai profesionālajai karjerai, kuras laikā pārstāvēja tikai "AS Roma" komandu. Pēc futbolista karjeras beigām viņš stājās kluba direktora amatā, bet tagad pēc 30 gadiem pamet "AS Roma".

"Šodien informēju kluba prezidentu (Džeimsu Palotu), ka es aizeju no darba "AS Roma". Visu laiku cerēju, ka šī diena nepienāks. Pieņemt šo lēmumu bija ļoti grūti. Tagad došos pretī citiem izaicinājumiem un, kad citi īpašnieki rēķināsies ar manu, atkal būšu gatavs. Šis ir vēl smagāk nekā futbolista karjeras beigas. Pamest "AS Roma" ir kā mirt," pirmdien preses konferencē paziņoja 42 gadus vecais Toti.